AgenPress – L’Ucraina ha effettuato con successo il test del primo missile balistico di fabbricazione nazionale. Lo ha affermato oggi 27 agosto il presidente Volodymyr Zelensky.

“Forse è troppo presto per parlarne, ma voglio condividerlo con voi”, ha affermato il presidente al forum sull’indipendenza dell’Ucraina 2024 a Kiev.

Zelensky si è congratulato con l’industria della difesa ucraina per il progetto, ma non ha fornito ulteriori dettagli sull’armamento.

Il giorno prima, il ministro della Difesa Rustem Umerov aveva dichiarato che l’Ucraina stava preparando una risposta agli attacchi aerei russi con armi di propria produzione.

“Questo dimostra ancora una volta che per la vittoria abbiamo bisogno di capacità a lungo raggio e della revoca delle restrizioni sugli attacchi alle strutture militari del nemico”, ha detto Umerov . “L’Ucraina sta preparando la propria risposta. Armi di propria produzione”.

Zelensky ha precedentemente rivelato che l’Ucraina ha sviluppato un drone-missile di fabbricazione nazionale, Palianytsia che è già stato usato contro la Russia.

“Palyanytsia” ha grandi ali che gli permettono di volare su lunghe distanze. Allo stesso tempo, le armi potranno colpire bersagli, in particolare negli aeroporti, prima che gli aerei abbiano il tempo di decollare.

All’inizio di agosto, Zelenskyi ha avuto una conversazione con il comandante in capo delle forze armate Oleksandr Syrskyi. Uno degli argomenti di discussione era la produzione di missili in Ucraina. In particolare, Zelenskyj ha osservato che la decisione dello Stavka ha diretto ulteriori finanziamenti al programma missilistico ucraino , in relazione al quale ci saranno più missili di produzione nazionale in Ucraina.

Kiev ha ricevuto una serie di missili a lungo raggio dai partner, come l’ATACMS di fabbricazione statunitense, lo Storm Shadow britannico o lo SCALP/T francese. Il loro potenziale impatto è limitato dalle restrizioni occidentali sugli attacchi in profondità nel territorio russo.

La Russia utilizza regolarmente missili balistici come l’Iskander-M o il Kinzhal negli attacchi contro le città e le infrastrutture ucraine.