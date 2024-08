Unione Naz. Consumatori su caro scuola: libri +3%, ma +8,1% su 2022/2023

AgenPress. Secondo la Sil Confesercenti gli aumenti dei testi scolastici sono mediamente del 3%.

“E’ vero! La loro stima del 3% per i rincari dei libri scolastici è esattamente uguale a quella che abbiamo diffuso anche noi, in tempi non sospetti, ossia venerdì scorso, ma va detto che resta un rialzo sia superiore all’inflazione programmata del Governo, pari al 2,3%, sia all’ultimo dato tendenziale Istat, pari a luglio all’1,3%” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Inoltre se si considera che nello scorso anno scolastico, 2023/2024, secondo i dati Istat, l’aumento è stato del 4,9%, ecco che rispetto a due anni fa i libri ora costano l’8,1% in più, addirittura il 10,5% rispetto al 2022/2023” prosegue Dona.

“Insomma, la stangata c’è anche quest’ anno, soprattutto perché le famiglie continuano a pagare per gli incrementi degli anni passati. Ad esempio, per quadernoni e risme di carta, se ora costano solo l’1,1% in più rispetto a un anno fa, nel confronto con due anni fa ora si sborsa il 10,4% in più e addirittura il 18,5% sul 2021. Penne, matite ed evidenziatori lievitano del 3,2% sul 2023, del 9% sul 2022 e del 16,1% sul 2021” aggiunge Dona.

“Il Governo deve intervenire contro il caro scuola, ad esempio varando un decreto urgente che modifichi la Legge 27 luglio 2011, n. 128, che nel 2020, per fare un favore ai librai, è stata ulteriormente peggiorata, danneggiando le famiglie e vietando alle grandi catene di supermercato e alle piattaforme digitali di poter fare sconti sui libri scolastici superiori al 15% del prezzo di copertina, anche sotto forma di buoni spesa. Nel 2019 i ribassi arrivavano, grazie ai buoni sconto, anche al 25%, mentre ora non possono superare quella soglia. Una tassa occulta del 10% a danno dei consumatori. Urge eliminare ogni vincolo agli sconti sui libri scolastici” conclude Dona.

Tabella: variazioni percentuali di libri e corredo scolastico

Rialzo % 2024/2023 Rialzo % 2024/2022 Rialzo % 2024/2021 Libri scolastici 3 8,1 10,5 Risma di carta, quadernone 1,1 10,4 18,5 Evidenziatore, matita nera, penna 3,2 9 16,1 Alloggi universitari 7,2 9,2 13,1

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat