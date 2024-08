Ucraina. Presentato il “Libro bianco” sui bambini deportati in Russia “per distruggere il futuro del Paese”. Crimine da condannare

AgenPress – Il capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak ha preso parte alla presentazione del Libro bianco “Proteggere i bambini dagli sfollamenti forzati e dalle deportazioni”, il primo documento elaborato dal gruppo di esperti internazionale Bring Kids Back UA.

La notizia è stata riportata dall’Ufficio del Presidente.

“Il quarto punto della Peace Formula e dell’iniziativa Bring Kids Back UA, lanciata dal Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, ha un obiettivo chiaro: riportare a casa ogni bambino rapito. Nessuna condizione. Nessuna eccezione. Questa non è solo un’iniziativa governativa: è un nostro dovere nei confronti dei bambini e delle generazioni future”, ha sottolineato Yermak.

Oltre 15 esperti e organizzazioni internazionali nel campo del diritto internazionale hanno lavorato al Libro bianco. Questo documento rivela la natura sistematica della deportazione e dello spostamento forzato dei bambini da parte dello stato aggressore. Registra chiaramente tutte le prove.

Il responsabile dell’OP ha invitato i partecipanti a unire le forze per far tornare a casa i bambini ucraini e a incoraggiare i paesi a sviluppare strumenti efficaci per proteggere i diritti dei bambini, tenendo conto delle raccomandazioni del Libro bianco.

“Oggi non stiamo solo presentando un documento. Stiamo chiedendo un’azione. Chiediamo alla comunità internazionale di condannare fermamente questi crimini e di fare tutto il possibile per restituire i nostri figli. Dopo tutto, proteggendo il loro futuro, stiamo proteggendo il futuro di tutta l’umanità”, ha riassunto il capo dell’ufficio presidenziale.

Daria Gerasymchuk, consigliere del Commissario presidenziale per i diritti dei bambini e la riabilitazione dei minori, ha osservato: “Fin dall’inizio, l’Ucraina ha affermato che la Russia rapisce i bambini ucraini per distruggere il futuro del Paese.

“Questo Libro bianco fa parte di uno sforzo più ampio per proteggere i diritti dei bambini e riportarli in Ucraina. Continueremo ad agire affinché questi bambini possano tornare alle loro famiglie”, ha sottolineato Gerasymchuk.

A sua volta, il procuratore generale Andrey Kostin ha affermato che tutti coloro che sono coinvolti in questo crimine, dai soldati ai massimi vertici della Russia, devono essere assicurati alla giustizia.

Dmytro Lubinets, Commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino, ha aggiunto che il quadro giuridico stabilito nel Libro bianco aiuterà l’Ucraina a ottenere il sostegno dei suoi partner nell’attuazione del quarto punto della Formula di pace.

Sharanjit Parmar, consulente senior per la giustizia di transizione presso la Partnership for a Sustainable Ukraine, ha sottolineato che la Russia utilizza i bambini come strumento per raggiungere i propri obiettivi politici, violando i principi del diritto internazionale.

Alla presentazione hanno partecipato anche membri dell’International Expert Group Bring Kids Back UA, rappresentanti dei paesi membri della International Coalition for the Return of Ukrainian Children, parlamentari e rappresentanti di organizzazioni per i diritti umani ucraine e internazionali. L’evento è stato moderato da Daria Zarivna, Consigliere del Capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina, Chief Operating Officer di Bring Kids Back UA.

L’elaborazione del Libro bianco è stata sostenuta dal Partenariato per un’Ucraina sostenibile.

Dmytro Lubinets, Commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada, ha affermato che 40 paesi hanno aderito alla Coalizione internazionale per il ritorno dei bambini ucraini.