Manovra. Gasparri (FI): da M5s e Pd e loro organi di ino

AgenPress – “Con il governo di centrodestra è aumentato il salario reale delle famiglie italiane, sono stati rinnovati e saranno rinnovati importanti contratti di lavoro. E’ aumentata l’occupazione a livelli record mentre è scesa a livelli più bassi da vent’anni la disoccupazione. Questi sono i fatti di fronte al fallimento e alle bugie dei grillini e del PD”.

E’ quanto afferma il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri sulla notizia pubblicata da Repubblica relativamente al taglio dell’assegno unico.

“Loro e i loro organi di informazioni divulgano menzogne perché soltanto la bugia è rimasta a partiti di opposizione incapaci di governare e soltanto sostenuti da settori politicizzati della magistratura che cercano di supplire l’incapacità politica della sinistra. Ma con la riforma della giustizia porremo anche fine all’uso politico delle procure, che è stato l’unico strumento di azione della sinistra”.

“La manovra economica partirà dalla conferma del taglio al cuneo fiscale per un aumento reale del reddito di lavoratori e famiglie. Bisognerà poi tutelare appunto la famiglia e guardare con impegno alle pensioni minime. Per quanto riguarda la manovra economica, saremo in grado di dare quelle risposte che anche con il Pnrr abbiamo dimostrato di essere capaci di mettere in campo. Abbiamo ottenuto i soldi dall’Europa, mentre i documenti di Conte e dei grillini venivano stracciati per la loro totale inattendibilità. Questi i fatti di fronte alle bugie delle sinistre”.