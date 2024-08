Ancora disordini nel carcere romano di Regina Coeli

AgenPress. “Disordini sono in corso dalla mattinata presso la prima sezione del carcere romano di Regina Coeli, dov’è allocato un centinaio di detenuti. Dalle primissime e ancora frastagliate notizie che ci giungono, i ristretti starebbero vandalizzando i locali incendiando anche i fornelli da campeggio che detengono. Lo dichiara Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria.

“Nonostante qualche giorno di relativa calma, ma solo apparente, restano dunque altissime le tensioni nelle carceri del Paese. Del resto, sapevamo e abbiamo visto che il decreto carceri e la sua conversione in legge non hanno prodotto nulla di significativo rispetto a un’emergenza senza precedenti, segnata anche da 67 suicidi fra i detenuti e 7 nella Polizia penitenziaria”, aggiunge il Segretario della UILPA PP.

“Nella trepidante speranza che la problematica del carcere capitolino possa presto rientrare, auspichiamo che già nel vertice della maggioranza di governo annunciato per oggi si decidano misure tangibili in grado di intervenire realmente e con efficacia sul sovraffollamento detentivo, sono 14.500 i detenuti in esubero rispetto ai posti disponibili, sulle voragini negli organici della Polizia penitenziaria, mancano oltre 18mila unità, sull’assistenza sanitaria, a dir poco carente, e sull’organizzazione complessiva del sistema che arranca, volendo ricorrere a un eufemismo”, conclude De Fazio.