Le autorità russe formano unità di “sicurezza” armate di volontari a Kursk durante l’incursione dell’esercito ucraino

AgenPress – Le autorità russe stanno creando nuove unità di difesa territoriale volontarie in risposta all’offensiva ucraina in corso nella regione di Kursk, il che suggerisce la riluttanza di Vladimir Putin a contrastare l’offensiva in modo più esteso, anche attraverso una mobilitazione generale, temendo il malcontento pubblico o un ridispiegamento di truppe su larga scala a causa di possibili interruzioni degli sforzi offensivi della Russia nell’Ucraina orientale.

Lo afferma il think tank Institute for the Study of War (ISW).

L’ultimo rapporto degli analisti ISW rileva che il 29 agosto, il governatore della regione di Kursk Aleksey Smirnov ha annunciato pubblicamente la creazione dell’unità di volontariato “BARS-Kursk” (BARS sta per riserva di combattimento dell’esercito russo), affermando che la sua funzione principale sarà quella di “garantire la sicurezza” nella regione di Kursk e il reinsediamento dei villaggi di confine in un futuro non specificato. Smirnov ha affermato che il distaccamento avrebbe collaborato con l’esercito russo e il quartier generale operativo antiterrorismo, che sta supervisionando la risposta russa in corso nell’Oblast di Kursk, e avrebbe anche fornito supporto umanitario ai residenti degli insediamenti di confine. Smirnov ha affermato che i volontari firmeranno contratti di sei mesi, saranno addestrati e riceveranno tutte le armi “necessarie” per svolgere i loro compiti. I funzionari dell’Oblast di Kursk hanno pubblicato un annuncio di reclutamento per il distaccamento il 24 agosto. Il portavoce del Raggruppamento di forze ucraino di Kharkiv, il colonnello Vitaly Sarantsev, ha riferito che le autorità russe stanno anche formando i distaccamenti “BARS-Bryansk” e “BARS-Belgorod” e che i tre distaccamenti supporteranno il Raggruppamento di forze russo del Nord. Sarantsev ha stimato che i tre distaccamenti saranno composti da 4.921 volontari in totale.

“La formazione di questi nuovi distaccamenti di volontari BARS (Russian Army Combat Reserve) è coerente con l’apparente strategia del Cremlino di evitare di ridistribuire unità esperte o efficaci in combattimento impegnate nei combattimenti nelle direzioni di Pokrovsk o Toretsk nell’oblast di Kursk, a causa del timore di rallentare il ritmo delle operazioni offensive russe in queste direzioni di priorità più elevata”, ritengono gli analisti.

L’ISW rileva che Putin ha costantemente fatto affidamento su formazioni volontarie e irregolari per alleviare le limitazioni di manodopera della Russia durante la guerra e ha evitato di dichiarare la mobilitazione generale o un altro ciclo di mobilitazione parziale, entrambe soluzioni che sarebbero state estremamente impopolari nella società russa.

“Putin è quasi certamente estremamente contrario a dichiarare la mobilitazione generale e continuerà probabilmente a fare affidamento su formazioni irregolari per affrontare l’incursione ucraina in corso nell’Oblast di Kursk finché le operazioni offensive russe non culmineranno nell’Ucraina orientale, a quel punto Putin potrebbe prendere in considerazione di ridispiegare forze russe più efficaci in combattimento da queste direzioni per respingere le unità ucraine oltre il confine”, hanno scritto gli analisti nella revisione.