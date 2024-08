Roma, disordine nel carcere di Regina Coeli. La protesta dell’ USPP

AgenPress. Alta tensione nel carcere Regina Coeli di Roma, dove questa mattina diversi detenuti facinorosi hanno distrutto la prima sezione detentiva. A darne notizia è l’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria USPP.

“Oggi, verso le ore 9.00, si è verificata l’ennesima devastazione di un Istituto penitenziario. Alcuni detenuti hanno arbitrariamente occupato i piani della sezione provocando allagamenti e demolito con violenza inaudita tutto ciò che era possibile, provocando danni ingenti. Come di sovente accade, i detenuti coinvolti probabilmente non potranno risarcire i danni provocati perché in disagiate condizioni economiche. Quindi, la spesa dovrà essere supportata dallo Stato e di riflesso sostenuta dai cittadini. Solo grazie alla professionalità della Polizia Penitenziaria si è riusciti a riportare l’ordine e la sicurezza all’interno dell’istituto.

Ai colleghi va la nostra vicinanza e solidarietà”, spiegano il Presidente USPP Giuseppe Moretti ed il – Commissario Straordinario Regione Lazio Giovanni Passaro.

L’USPP insiste sull’esigenza “di continuare ad incrementare l’organico delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria che quotidianamente devono assicurare la sicurezza del Paese. Si auspica che venga posta fine a questa situazione, dove ogni giorno alcuni detenuti, sia per strategie sottese che per ottenere il trasferimento ad altro istituto, continuano a compromettere la sicurezza del Paese.

La Polizia Penitenziaria è provata ma continua a garantire con professionalità la difesa della società”.

Il Responsabile locale USPP Grassia Marco infine evidenzia come questi disordini nel carcere romano sono “sintomatici del fatto che le tensioni e le criticità nel sistema dell’esecuzione della pena sono costanti. E che a poco serve il mero trasferimento da un carcere all’altro dei detenuti facinorosi, se non si promuovono azioni concrete che riportino al controllo del carcere capitolino”.