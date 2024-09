Milano. Triplice omicidio, uccisi mamma, papà e figlio dodicenne. Salvo l’altro figlio. Ipotesi strage in famiglia

AgenPress – Padre, madre e figlio sono stati trovati morti in un’abitazione di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, con ferite di armi da taglio. I Carabinieri sono intervenuti stanotte avvertiti dal 118, chiamato dall’unico sopravvissuto della famiglia, l’altro figlio di 17 anni.

Nella villetta di Paderno Dugnano i soccorritori hanno trovato i corpi ormai senza vita di tre persone: padre, madre e uno dei figli. Tutti uccisi con un solo coltello. L’uomo, 51 anni era un imprenditore edile, la moglie aveva 49 anni e il figlio ucciso 12.

Si sospetta che possa essere il figlio 17enne l’autore della strage. Dal primo esame della scena del crimine si esclude la presenza di altre persone, non ci sono segni di effrazione e non sembra sia stato un tentativo di rapina. Sul posto, in via Anzio, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Monza e da quella per i minorenni di Milano.

L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di una strage avvenuta in famiglia, senza l’intervento di altre persone dall’esterno. L’omicidio è avvenuto intorno all’1 e il ragazzo avrebbe spiegato di essersi svegliato nel cuore della notte sentendo le urla della madre e del fratello colpiti a morte dal padre. A questo punto avrebbe reagito uccidendo il padre. La sua versione è però tutta da verificare, anche perché il ragazzo non presenta segni di colluttazione.