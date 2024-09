Ucraina. Zelensky chiede a Usa, Gb, Francia e Germania di poter colpire obiettivi militari russi con armi a lungo raggio

AgenPress – Volodymyr Zelensky ha invitato gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e la Germania a consentire all’Ucraina di utilizzare armi a lungo raggio per colpire obiettivi in ​​Russia.

“Faccio appello agli Stati Uniti, al Regno Unito, alla Francia e alla Germania. Abbiamo bisogno della capacità di difendere in modo autentico e completo l’Ucraina e gli ucraini. Abbiamo bisogno di entrambi: permessi per capacità a lungo raggio e i vostri proiettili e missili a lungo raggio”, ha detto Zelensky nel suo discorso serale.

“Le decisioni vitali, ovvero quelle che possono influenzare gli eventi nel modo giusto, non possono essere rinviate.”

Kiev sostiene da tempo che le restrizioni all’uso di armi a lungo raggio stanno soffocando il suo sforzo bellico, mentre Washington ha affermato che consentire all’Ucraina di colpire in profondità il territorio russo con le sue armi potrebbe far degenerare il conflitto.

L’Ucraina ha respinto queste argomentazioni e ha aumentato la pressione per revocare il divieto nelle ultime settimane, nel mezzo dell’incursione in corso nell’Oblast’ di Kursk in Russia. La Casa Bianca non ha cambiato posizione, nonostante alcuni politici statunitensi sostengano le richieste di Kiev.

Durante una visita a Washington, il 30 agosto il ministro della Difesa Rustem Umerov ha dichiarato di aver presentato ai funzionari statunitensi un elenco di obiettivi in ​​Russia che Kiev voleva colpire con i missili a lungo raggio ATACMS forniti dagli americani.

Zelensky ha affermato che i soldati ucraini continuano a “spingere la guerra” nel territorio russo e a fare prigionieri di guerra russi.

Mentre le forze russe concentrano sempre più le loro risorse nell’Oblast di Donetsk, i combattimenti nei pressi di Pokrovsk stanno diventando “eccezionalmente brutali”, ha affermato il 29 agosto il comandante in capo Oleksandr Syrskyi.

I paesi occidentali hanno ampiamente consentito all’Ucraina di utilizzare le proprie armi nell’incursione, ma gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno mantenuto le restrizioni sull’uso di missili a lungo raggio come l’ATACMS o lo Storm Shadow.