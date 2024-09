Tel Aviv. Migliaia di manifestanti bloccano le strade, ma Netanyahu replica: “lo sciopero è una vergogna”

AgenPress – Migliaia di manifestanti stanno bloccando diverse strade a Tel Aviv, dove è in corso lo sciopero generale indetto dopo il ritrovamento a Gaza di sei giovani ostaggi giustiziati in un tunnel. Dimostranti si sono riuniti in Begin Street e chiedono al governo di fare l’accordo per il rilascio dei rapiti che sono ancora in vita prigionieri di Hamas. Al ritmo dei tamburi, giurano che non abbandoneranno gli ostaggi ancora a Gaza, chiedono “i valori prima di tutto” e accusano il governo di Israele di agire contro la nazione. Intanto, un’altra manifestazione ha bloccato il traffico sull’autostrada Ayalon.

Secondo alcune dichiarazioni trapelate durante la riunione settimanale del governo, il primo ministro Benjamin Netanyahu definisce l’attacco odierno dell’Histadrut una vergognosa dimostrazione di sostegno ad Hamas e al suo leader Yahya Sinwar.

Lo sciopero è “una vergogna. Questo è dire a Sinwar: ne hai uccisi sei; eccoci qui, a sostenerti”, dice Netanyahu ai ministri, riferendosi ai sei ostaggi assassinati dai loro rapitori di Hamas, riporta il sito di notizie Ynet.

Lo sciopero, iniziato questa mattina, è stato sospeso alle 14:30 per ordine del tribunale.

“Dobbiamo rimanere sul corridoio di Filadelfia; è essenziale per la sicurezza israeliana”, ha detto Neta L’insistenza del primo ministro nel non ritirarsi dal corridoio di confine tra Gaza e l’Egitto nella prima fase di 42 giorni di un accordo di cessate il fuoco con ostaggi, al fine di impedire il contrabbando di armi da parte di Hamas, è ampiamente segnalata come un ostacolo chiave a un accordo.

Secondo Channel 12, Netanyahu definisce il Philadelphia Corridor “la riserva di ossigeno di Hamas. Non permetterò loro di riarmarsi e di massacrarci di nuovo. Questa non è solo una questione diplomatica; è una questione strategica ed esistenziale per lo Stato di Israele”.

“Se ci ritiriamo, non potremo più tornare lì, né per 42 giorni né per 42 anni”, avrebbe affermato.

Centinaia di migliaia di persone hanno manifestato in tutto il paese ieri sera per sollecitare un accordo e condannare la gestione dei negoziati da parte di Netanyahu, con rabbia e angoscia accresciute dall’uccisione dei sei ostaggi da parte di Hamas poco prima che le IDF trovassero i loro corpi. Il presidente dell’Histadrut Arnon Bar-David, rivolgendosi ai manifestanti a Tel Aviv ieri sera, ha accusato Netanyahu di “abbandonare” gli ostaggi.

“Faremo sicuramente pagare Hamas per l’assassinio degli ostaggi”, avrebbe detto Netanyahu ai ministri. Finora, avrebbe detto, l’obiettivo principale della battaglia di Israele con Hamas “è stato militare. Ora, l’obiettivo principale sarà quello di privare Hamas della sua capacità di governo”.

“Ci saranno cambiamenti nella distribuzione di cibo e aiuti umanitari”, avrebbe aggiunto, indicando apparentemente un maggiore sforzo per impedire ad Hamas di requisire tali rifornimenti.