Usa. Biden accusa Netanyahu di non fare abbastanza per accordo ostaggi. Replica: “Sconcertante, basta concessioni”

AgenPress – Joe Biden ha affermato di non ritenere che il primo ministro Benjamin Netanyahu abbia fatto abbastanza per garantire un accordo sulla presa di ostaggi tra Israele e Hamas, un commento che giunge in mezzo a massicce proteste in Israele.

Biden ha fatto questa osservazione ai giornalisti dopo un fine settimana durante il quale sono stati trovati i corpi di sei ostaggi giustiziati da Hamas in un tunnel di Gaza. Tra quelli scoperti c’era il corpo del 23enne americano-israeliano Hersh Goldberg-Polin , i cui genitori avevano pubblicamente implorato il ritorno del figlio. La coppia aveva portato il proprio appello personale alla Democratic National Convention, dove sono stati accolti con una standing ovation.

“Non molliamo, continueremo a premere”, ha aggiunto Biden rispondendo ai reporter che gli chiedevano quale sia il suo messaggio alle famiglie degli ostaggi di Hamas.

La notizia dell’assassinio degli ostaggi ha scatenato proteste di massa di centinaia di migliaia di persone in tutto Israele, mentre i dissidenti accusano Netanyahu di non essere riuscito a concludere un accordo sugli ostaggi. Lunedì è seguito uno sciopero nazionale, che ha minacciato di paralizzare l’economia.

I giornalisti hanno chiesto a Biden se pensasse che Netanyahu avesse fatto abbastanza per garantire un accordo, e il presidente ha risposto: “No”.

L’amministrazione Biden ha ripetutamente accusato Hamas di ostacolare un accordo, ma di recente funzionari statunitensi e stranieri hanno affermato che anche le condizioni introdotte da Netanyahu hanno ostacolato gli sforzi.

L’ufficio di Netanyahu respinge le affermazioni di Biden secondo cui il premier israeliano non sta facendo abbastanza per un accordo sugli ostaggi: “È sconcertante che Biden stia facendo pressioni su Netanyahu, che ha accettato la proposta Usa già il 31 maggio e la proposta ponte il 16 agosto, e non sul leader di Hamas Sinwar che continua a rifiutare con veemenza qualsiasi intesa”, afferma un alto funzionario riferito dai media israeliani. La dichiarazione di Biden “è particolarmente pericolosa tanto più che giunge solo pochi giorni dopo che Hamas ha giustiziato sei ostaggi israeliani, tra cui un cittadino americano”.

“Che è successo in questi 5 giorni? Ci hanno ucciso a sangue freddo. Ci hanno ucciso sei ostaggi. Non credo che qualcuno ora ci possa chiedere altre concessioni. Non credo che Biden possa aver detto che non siamo seri”.

Joe Biden potrebbe presentare in settimana un accordo “prendere o lasciare” a Israele e Hamas nella speranza di raggiungere un’intesa sul cessate il fuoco.