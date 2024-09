Previsioni Meteo del 5 Settembre 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 5 Settembre 2024.

AL NORD – Al mattino acquazzoni e temporali specie sulle regioni di nord-ovest, piogge sparse altrove con molte nubi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni intense tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria; tempo invariato altrove. In serata fenomeni intensi attesi su Trentino-Alto Adige e Triveneto; ancora coperto altrove con piogge diffuse.

AL CENTRO – Al mattino molte nubi con piogge sparse tra Toscana, Umbria e Lazio, variabile altrove. Al pomeriggio ancora maltempo con precipitazioni sparse su tutti i settori. In serata attese residue precipitazioni tra Toscana e Marche; migliora nella notte con nubi basse in formazione sulle regioni Tirreniche.