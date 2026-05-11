Previsioni Meteo del 12 Maggio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 12 Maggio 2026.

AL NORD – Al mattino tempo più stabile e soleggiato su gran parte delle regioni; residua instabilità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori, con ultimi disturbi ancora sul Friuli. In serata e in nottata tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO – Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con maggiore nuvolosità lungo l’Appennino. Al pomeriggio ancora condizioni per lo più stabili, ma con possibili piogge/rovesci sparsi sulle Marche e locali piovaschi nelle aree interne. In serata tempo generalmente asciutto con nuvolosità irregolare in transito; nella notte condizioni stabili.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino condizioni di stabilità con sole prevalente; qualche addensamento possibile sulla Campania. Al pomeriggio poche variazioni salvo qualche disturbo sulla Sicilia. In serata e in nottata tempo stabile e asciutto, con nuvolosità alta di passaggio tra Sicilia e Calabria.

Temperature minime in calo al Nord e localmente al Centro, più stabili al Sud (in lieve aumento sulle Isole); massime in generale aumento.