AgenPress. Previsioni Meteo del 15 Maggio 2026.

AL NORD – Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse, neve sulle Alpi dai 1400-1500 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali da sparsi a diffusi, neve sulle Alpi oltre i 1300-1500 metri. In serata e nella notte ancora precipitazioni da isolate a sparse con neve a quote medie anche in Appennino.

AL CENTRO – Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse specie tra Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sulle coste adriatiche. In serata e in nottata poche variazioni con cieli nuvolosi, piogge sparse e locali temporali.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino piogge sulla Sardegna e locali fenomeni anche tra Molise e Puglia settentrionale, nuvolosità e schiarite altrove. Al pomeriggio ancora piogge sparse e locali temporali sulla Sardegna, soleggiato sulle altre regioni. In serata tempo per lo più stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre nella notte piogge e temporali in arrivo sulla Campania.

Temperature minime in calo al Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo sul resto d’Italia, massime in diminuzione al Centro-Nord ed in aumento al Sud e sulle Isole Maggiori.