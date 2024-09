G7 Parlamenti. Meloni: “Per me un grande onore partecipare a questa iniziativa”

AgenPress. Benvenuti in Italia. Benvenuti segnatamente nella splendida Verona. Voglio ringraziare il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana al quale faccio i miei complimenti sinceri per questo evento, saluto tutti i Presidenti delle Camere basse delle Nazioni del G7, saluto la Presidente del Parlamento europeo, la mia amica e amica dell’Italia Roberta Metsola, saluto il Presidente della Verkhovna Rada ucraina Stefanchuk e la Presidente dell’Assemblea nazionale della Tanzania e dell’Unione interparlamentare Ackson.

È per me un grande onore partecipare a questa iniziativa seppure da remoto, e voglio scusarmi con tutti per non essere riuscita a fare di più, raggiungendovi fisicamente, ma in ogni caso non potevo e non volevo far mancare il mio contributo in questa giornata.