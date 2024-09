Previsioni Meteo del 7 Settembre 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 7 Settembre 2024.

AL NORD – Al mattino tempo stabile su tutti i settori con addensamenti bassi in Pianura Padana e sereno altrove. Al pomeriggio locali piovaschi in arrivo al Nord-Ovest, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata attese piogge più intense tra Piemonte e Liguria, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio poche variazioni salvo qualche velatura in transito sulle regioni Tirreniche. In serata e nottata tempo in peggioramento sulla Toscana con piogge e temporali in arrivo, invariato altrove. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Puglia e Sicilia. Al pomeriggio isolati piovaschi sulle zone interne di Sardegna e Sicilia, nessuna variazione altrove. In serata tempo del tutto asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime stazionarie; massime in generale rialzo, più marcatamente al centro-nord.