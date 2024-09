Forum Cernobbio. Meloni: “Come il PNRR è stato in buone mani con Raffaele Fitto non ho dubbi che sarà in buone mani anche nei prossimi anni”

AgenPress. Per quello che riguarda il PNRR mi fa molto sorridere perché Fitto si è preso ogni genere di improperi in questi anni da parte della opposizione, gli hanno detto più o meno di tutto e oggi gli stessi che lo insultavano ci chiedono di dare continuità al lavoro di Fitto. Insomma, il che racconta un po’ bene di come serie siano certe posizioni dell’opposizione, ma credo che Raffaele Fitto vada davvero ringraziato per il lavoro straordinario che ha fatto in questi anni con il PNRR. Noi eravamo abituati a un’Italia che era sempre un po’ fanalino di coda, con difficoltà a spendere i fondi europei, oggi essere la prima Nazione nella realizzazione del PNRR è una cosa che sicuramente porta lustro a questa Nazione.

E come il PNRR è stato in buone mani con Raffaele Fitto non ho dubbi che sarà in buone mani anche nei prossimi anni perché è un progetto strategico sul quale il Governo ha dimostrato di mettere tutta la sua capacità e tutta la sua attenzione, tutto il sistema Paese sta lavorando, sta lavorando bene, arriva adesso la fase più cruciale che è quella della spesa, della messa a terra di queste risorse, anche la fase più bella perché i cittadini vedranno il risultato che può apportare e che porta. Ma penso che tutta l’Italia debba ringraziare Raffaele Fitto per il lavoro che ha fatto e anche per il lavoro che farà, si spera, nei prossimi anni per l’Europa soprattutto, perché poi c’è bisogno di gente capace che abbia visione, che abbia concretezza anche a livello europeo e l’Italia sta cercando di fare la sua parte per garantire queste persone.