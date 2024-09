Salis: “Per Orban e per i suoi compari fascisti in Ungheria e nel mondo, la vera democrazia è semplicemente intollerabile”

AgenPress. “Ascoltate come parla il tiranno dell’autoproclamata ‘democrazia illiberale’. Osservate il suo disprezzo per lo stato di diritto e il principio della presunzione di innocenza”.

“Non mi sorprende che il signor Viktor Orban trovi inaccettabile che decine di migliaia di italiani si siano opposti alla sua vendetta contro gli antifascisti eleggendomi al Parlamento europeo e che milioni di cittadini europei siano profondamente contrari alle sue azioni e alla sua visione del mondo. Per lui e per i suoi compari fascisti in Ungheria e nel mondo, la vera democrazia è semplicemente intollerabile”.

E’ quanto dichiara Ilaria Salis su X dopo che Orban aveva dichiarato: “Salis nel Parlamento europeo? È strano. È una questione italiana, se vi piace delegare questo tipo di persone è un affare vostro“.