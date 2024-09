AgenPress. Previsioni Meteo dell’ 11 Settembre 2024.

AL NORD – Al mattino nubi sparse e schiarite con locali piovaschi al Nord-Est. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali specie su Alpi e Appennino, ma con locali acquazzoni anche sulle pianure tra Lombardia e Triveneto. In serata e nottata generale peggioramento con piogge e temporali da sparsi a diffusi, fenomeni più sporadici tra Piemonte e Liguria.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio locali addensamenti nelle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati, soleggiato altrove. In serata non sono attese variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Peggiora nella notte sulla Toscana con piogge e temporali.