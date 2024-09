Caso Palazzo Chigi: Paoloni (SAP), solidarietà ai colleghi coinvolti, vittime di una strumentalizzazione politica

AgenPress. Massima solidarietà del Sindacato Autonomo di Polizia ai colleghi in servizio a Palazzo Chigi che sono stati coinvolti in un caso strumentalizzato a fini politici e che ha sminuito e svilito il loro ruolo.

“La vigilanza a Palazzo Chigi si sostanzia in un complesso servizio di sicurezza volto a garantire non solo il Presidente del Consiglio ma tutto l’apparato governativo. Svilire le funzioni dei colleghi per mere e bieche finalità strumentali di carattere politico non giova all’efficacia di un così importante servizio”, ha commentato il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni.

“La professionalità di chi quotidianamente si impegna a garantire la sicurezza di Palazzo Chigi non può essere sacrificata sull’altare della polemica politica e della bieca strumentalizzazione.

Riteniamo – ha concluso il Segretario Generale del SAP – che l’interesse del Paese si sostanzi su altri e ben più importanti temi e non su questioni al limite del gossip”.