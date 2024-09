Unione Naz. Consumatori su Urso e telemarketing: scoperta acqua calda

AgenPress. Secondo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al question time alla Camera, il Registro delle opposizioni non può impedire le telefonate illegali.

“Il ministro ha scoperto l’acqua calda. Il problema è che deve prospettare delle soluzioni serie al telemarketing selvaggio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“La legge n. 5 dell’11 gennaio 2018 è stata un fallimento e il nuovo Registro delle opposizioni è stato un flop. Si deve tornare al sistema dell’opt in, ossia al regime valido fino al 2009 che proibiva di telefonare a qualcuno se non aveva dato prima il suo espresso consenso ad essere chiamato, che sia considerata scorretta la pratica di chiamare chi è iscritto al Registro delle opposizioni, così che possa intervenire anche l’Antitrust a supporto del Garante della Privacy, che il prefisso unico 0844 sia reso obbligatorio e, infine, che, per luce e gas e i settori più delicati, siano considerati nulli i contratti fatti per telefono” conclude Dona.