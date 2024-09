Usa 2024. Romney (repubblicano), preoccupato per parole Trump, si è rifiutato di dire che l’Ucraina dovrebbe vincere

AgenPress – Il senatore repubblicano Mitt Romney, lui stesso ex candidato repubblicano alla presidenza, ha dichiarato di essere preoccupato per il fatto che l’ex presidente Donald Trump si sia rifiutato di dire che l’Ucraina dovrebbe vincere la guerra contro la Russia durante il dibattito presidenziale di martedì sera.

Romney ha anche detto che non pensa che il dibattito sposterà l’ago della bilancia. “Ci sono alcune eccezioni a questo, ma nel dibattito di ieri sera ho pensato che il presidente Trump abbia perseguito il suo caso come voleva. Penso che il vicepresidente sia stato in grado di dimostrare che le domande delle persone sul fatto che potesse rispondere o meno alle domande dei media, hanno ricevuto una buona risposta. Ha parlato bene e chiaramente, e penso che abbia anche perseguito il suo caso”, ha detto alla CNN.

Romney, un frequente critico di Trump, ha definito il dibattito una “classica performance del presidente Trump” e ha aggiunto che Harris è stata in grado di presentarsi al popolo americano.

“La maggior parte delle persone non la conosceva molto bene, a parte qualche clip non lusinghiera che si poteva vedere su Internet”, ha detto Romney. “E la gente ha visto, ‘Oh, in realtà, è una persona intelligente e capace che ha un punto di vista sulle questioni’, e lo ha dimostrato più e più volte”.

Il repubblicano dello Utah ha affermato che “non è una sorpresa” che le affermazioni infondate sui migranti haitiani che mangiano animali domestici provengano da Trump, aggiungendo che l’ex presidente dovrebbe “semplicemente attenersi ai problemi”.

Diversi repubblicani si sono rifiutati di discutere del dibattito, tra cui il senatore Todd Young, che si è rifiutato di sostenere Trump. “Parlerò con voi dopo le elezioni”, ha detto.