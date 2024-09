Usa 2024. Trump accusa Harris di odiare Israele. Migranti: Harris: Trump usa la razza per dividere gli americani

AgenPress – Kamala Harris ha accusato il rivale Donald Trump di voler “dividere” nuovamente il Paese sulla questione dei rapporti razziali. “Penso che sia una tragedia che abbiamo qualcuno che vuole diventare presidente e che ha costantemente, nel corso della sua carriera, cercato di utilizzare la questione delle relazioni razziali per dividere gli americani”.

L’ex presidente ha risposto, quando gli è stato chiesto della sua precedente dichiarazione secondo cui Harris “è diventata” nera per ragioni elettorali, che “ha letto che è nera”.

Kamala Harris ha attaccato Donald Trump sui suoi precedenti penali in risposta alle sue affermazioni sui “crimini dei migranti”. “E’ incredibile che questo sia detto da qualcuno che è perseguito per crimini contro la sicurezza nazionale, crimini economici, interferenze elettorali”, ha detto la candidata democratica. Il tycoon ha risposto accusando i democratici di “strumentalizzazione della giustizia”.

“Kamala Harris odia Israele, ha disertato il discorso di Netanyahu al Congresso Usa preferendo andare alla riunione di una sorority, credo che se diventerà presidente Israele non esisterà nel giro di due anni”.

Kamala Harris ha criticato il rivale repubblicano Donald Trump per essere uno “zimbello” dei leader stranieri, affermando di essere stato “manipolato” da “dittatori” durante la loro prima telefonata a Filadelfia, dominata da accuse amare e dure.

“Sono stata in giro per il mondo mentre il vicepresidente degli Stati Uniti e i leader di tutto il mondo ridevano di Donald Trump”, ha assicurato la Harris, insistendo sul fatto che era “noto” che “dittatori e leader autoritari vi vogliono essere di nuovo presidente perché sanno benissimo che possono manipolarti adulandoti e facendoti favori.”

Da parte sua, Donald Trump ha accusato ancora una volta la sua rivale democratica Kamala Harris di essere un “marxista”. “Lei è una marxista. Tutti sanno che è marxista. Non ha orari. Ha copiato il programma di Biden, che si riassume in quattro frasi. Si tratta semplicemente di “cercheremo di ridurre le tasse”. Non ha un programma”, ha insistito Trump.

Riguardo all’immigrazione, Donald Trump ha ripetuto più volte che gli immigrati haitiani stanno mangiando “cani e gatti” in una città dell’Ohio. “A Springfield mangiano i cani, le persone che sono arrivate mangiano i gatti. Mangiano animali domestici. Questo sta accadendo nel nostro Paese ed è una vergogna”, ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti, nonostante le smentite delle autorità locali. Il giornalista della ABC David Muir lo ha smentito immediatamente.