AgenPress – Una programmatrice russa, condannata a 12 anni di prigione a giugno per “tradimento” dopo essere stata ritenuta colpevole di aver trasferito 5.000 rubli (50 €) a un blogger ucraino, ha accusato le forze di sicurezza russe di averle rubato il gatto in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa indipendente Mediazona.

Secondo Nina Slobodchikova, gli ufficiali del Servizio di sicurezza federale russo (FSB) che l’hanno arrestata avevano promesso di prendersi cura del suo gatto Scottish Fold di razza mentre lei era in stato di detenzione, ma hanno finito per rubarlo.

“Hanno detto che non potevano lasciarlo solo in un appartamento vuoto e hanno promesso di consegnarlo ai miei parenti o amici su mia richiesta. Ma non hanno mantenuto la parola”, ha detto Slobodchikova a Mediazona.

La programmatrice trentasettenne ha anche affermato che le forze di sicurezza hanno impedito a un avvocato di farle visita mentre era detenuta, non le hanno permesso di inviare lettere ad amici e familiari e hanno sigillato illegalmente il suo appartamento, proibendo ai suoi genitori di entrarvi.

Spiegando la sua decisione di trasferire i soldi, Slobodchikova ha detto a Mediazona di aver “trasferito i soldi perché non potevo non trasferirli. In quel momento, mi è sembrata l’unica cosa che potessi fare per affrontare l’impotenza e il senso di colpa”.

“Ho visto questo trasferimento come un aiuto umanitario. Ho capito che ci sarebbero potute essere delle conseguenze se la situazione fosse peggiorata. Ma pensavo che si sarebbe limitato a una multa. Ovviamente, non mi aspettavo un caso di tradimento e una condanna a 12 anni di carcere.”

Sono un consulente nel settore informatico . Dal 2008 mi occupo di automazione della contabilità e della contabilità fiscale presso grandi aziende e, in parole povere, ho realizzato un sistema SAP per le aziende . Negli ultimi anni, prima del suo arresto, era a capo dell’automazione della contabilità fiscale in una grande holding manifatturiera russa – ha lavorato direttamente con il Servizio fiscale federale, sperando anche dopo l’inizio della guerra di migliorare qualcosa, di influenzare in qualche modo la legislazione fiscale . Amavo il mio lavoro e ci vedevo un significato, soprattutto negli ultimi anni.

Fin dall’infanzia ho percepito l’Ucraina come una seconda patria; mia madre è originaria della regione di Kherson; Tutti i miei parenti da parte di mia madre vivevano lì prima dei famosi eventi, e lì ho frequentato la prima elementare. Nel 1993 ci siamo trasferiti nella regione di Novosibirsk per vivere con la madre di mio padre, che aveva bisogno di aiuto, ma il legame con l’Ucraina è sempre rimasto molto stretto.