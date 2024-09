Garante Privacy sanzione di 5mln di euro a Hera Comm. Unc: ottima notizia, non c’è pace per i consumatori

AgenPress. Il Garante Privacy ha sanzionato Hera Comm S.p.A. per 5 milioni di euro per gravi violazioni riscontrate nel trattamento dei dati personali di oltre 2.300 clienti.

“Ottima notizia! Purtroppo non c’è pace per i consumatori nel settore energetico. Tra teleselling e agenti porta a porta, le attivazioni di contratti non richiesti fioccano” afferma Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Come dimostra questa sanzione, non solo le società energetiche dovrebbero rivolgersi solo a call center e agenzie serie, ma poi dovrebbero anche adottare tutte le verifiche opportune per evitare usi illeciti dei dati o pratiche scorrette, ad esempio ricontattando il cliente per verificare la sua effettiva volontà” prosegue Vignola.

“Suggeriamo, comunque ai consumatori di non cambiare mai fornitore rispondendo a una proposta telefonica o porta a porta, perché non si ha il tempo di verificare l’effettiva convenienza dell’offerta e si è sottoposti alla pressione psicologica del venditore. L’unica via è andare sul Portale offerte di Arera” conclude Vignola.