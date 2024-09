Treviso. Scomparse una mamma di 45 anni e la figlia di 3. In casa una lunga lettera di addio. Ritrovata l’auto

AgenPress – Susanna Recchia,45 anni, è scomparsa dalla sua casa di Miane (Treviso) insieme alla figlia di 3 anni. Le loro tracce si sono perse venerdì sera, quando il compagno della donna è passato dall’abitazione per prendere la bambina ma non ho trovato nessuno. Sul tavolo c’era una lettera d’addio: in cinque pagine, la donna annunciava l’intenzione di volersi uccidere. L’uomo, da cui la 45enne si sta separando, si è rivolto al commissariato di polizia di Conegliano e ha segnalato la doppia scomparsa.

La 45enne ha lasciato a casa il telefono cellulare e il portafoglio con i documenti. La vettura è stata poi ritrovata vicino a un ponte. La 45enne è alta circa 1 metro e 65 centimetri, di corporatura normale, ha capelli ricci castani, occhi castani e due tatuaggi sulla spalla destra. Da quanto emerso, da tempo viveva una situazione di disagio psicologico. La donna, che ha lasciato a casa il telefono cellulare e il portafoglio con i documenti, si sarebbe allontanata a bordo di una Volkswagen Tiguan di colore bianco: l’auto nel tardo pomeriggio è stata ritrovata vuota a Covolo di Pederobba (Treviso), vicino al ponte di Vidor.

Sono in corso ricerche in tutta la provincia e nei territori limitrofi con verifiche attraverso i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e dispositivi per il riconoscimento automatico della targa. Dopo il ritrovamento della vettura, sottolinea l’assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin, “le ricerche di madre e figlia si concentreranno nella zona”.