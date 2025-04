Dazi USA. Trump: “Questa è una rivoluzione economica e vinceremo. Forza, non sarà facile”

AgenPress – Donald Trump ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da quando sono entrate in vigore le tariffe del 10% su tutte le importazioni negli Stati Uniti.

Presi di mira i principali partner commerciali degli Stati Uniti: Cina, Messico e Canada. Trump ha affermato che una delle ragioni per cui sono state imposte quelle tariffe era quella di contrastare la minaccia di ingresso di droga negli Stati Uniti.

Inizialmente le aveva fissate al 20% per la Cina e al 25% per Canada e Messico, prima di annunciare in seguito alcune esenzioni e ritardi .

“La Cina è stata colpita molto più duramente degli USA, nemmeno lontanamente. Loro, e molte altre nazioni, ci hanno trattato in modo insostenibilmente cattivo”, scrive in un post sulla sua piattaforma Truth Social. “Siamo stati il ​​palo della fustigazione, stupido e indifeso, ma non più”.

Il presidente poi afferma che l’amministrazione sta “riportando posti di lavoro e aziende come mai prima”, prima di dichiarare: “QUESTA È UNA RIVOLUZIONE ECONOMICA, E VINCEREMO. FORZA, non sarà facile, ma il risultato finale sarà storico”.

Gli economisti temono che le tariffe, le più alte imposte dall’America in un secolo, faranno precipitare gli Stati Uniti e il mondo in recessione. I mercati sono crollati e la rappresaglia tariffaria della Cina di venerdì ha scatenato una vera e propria guerra commerciale.