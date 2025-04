Taiwan. Premier: spenderemo 88 mld di NT$ per sostenere le industrie per resistere al 32% dei dazi

AgenPress – Venerdì il premier Cho Jung-tai ha promesso 88 miliardi di NT$ (2,66 miliardi di dollari USA) per aiutare l’industria e l’agricoltura a resistere alla tariffa del 32% imposta a Taiwan dall’amministrazione Trump.

Le nuove tariffe “reciproche” entreranno in vigore il 9 aprile. Taiwan ha affermato che le tariffe erano “ingiuste” e ha messo in discussione la formula utilizzata per calcolare le barriere commerciali di Taiwan contro i prodotti statunitensi.

Cho ha affermato che le industrie riceveranno NT$70 miliardi e il settore agricolo NT$18 miliardi, secondo la CNA . Ha aggiunto un appello alla solidarietà tra i settori economici.

Il Gabinetto ha elaborato misure durante una sessione maratona iniziata alle 4 di mattina di giovedì, seguita da un rapporto al Presidente Lai Ching-te. Cho ha affermato che Taiwan e gli Stati Uniti sono partner commerciali a lungo termine e che il governo avrebbe esaminato formule win-win mentre si impegnava in discussioni con gli Stati Uniti per spiegare le politiche e la situazione commerciale di Taiwan.

Il governo ha affermato che alcune delle esportazioni di Taiwan verso gli Stati Uniti sono il risultato delle politiche dell’amministrazione statunitense volte a incoraggiare lo sviluppo di settori tecnologici avanzati.

I funzionari avevano esaminato le possibili intenzioni degli Stati Uniti per un mese, ma avevano sottovalutato l’esito. L’amministrazione Trump aveva utilizzato una formula ingiusta per calcolare le barriere commerciali, secondo quanto riportato dai report.

Il pacchetto di aiuti per l’industria e l’agricoltura includerà aiuti finanziari, riduzione delle spese amministrative, aumento della competitività, sviluppo di nuovi mercati, agevolazioni fiscali e occupazione stabile. Gli Stati Uniti devono ancora chiarire i dettagli delle loro tariffe in modo che il governo possa elaborare una risposta ponderata.