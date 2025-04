Dazi USA. Schlein: Meloni ha fatto trovare il Paese impreparato. Dal governo spagnolo aiuti per 14 mld a imprese e famiglie

AgenPress – “Il governo spagnolo ha annunciato 14 miliardi di aiuti per imprese e famiglie per proteggerli dagli effetti di questi dazi assurdi. Ci aspettiamo una risposta con una voce univoca europea mirata e proporzionata. Una risposta con la schiena dritta”.

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando della questione dazi a margine dell’assemblea di Autonomie locali italiane a Perugia.

“Giorgia Meloni ha utilizzato il condizionale fino a ieri e ha fatto trovare il Paese impreparato di fronte a questo disastro”.

“Ci aspettiamo anche sul versante nazionale – ha detto ancora la segretaria del Pd – un forte aiuto a imprese, famiglie e lavoratori che rischiano davvero grosso perché siamo un Paese fortemente vocato all’export e quindi fortemente colpito dai dazi di Trump”.

“Ci aspettiamo anche che l’Europa apra nuovi fronti commerciali e l’Italia punti di più sul mercato interno. Per fare questo Giorgia Meloni non può più scappare dalla grande questione salariale di questo Paese. Più di 5 milioni di lavoratrici e lavoratori ancora attendono il rinnovo del contratto, su di loro ha pesato maggiormente l’inflazione quando vanno a fare la spesa e in più chiediamo di approvare il salario minimo che le opposizioni unitariamente hanno proposto e che Giorgia Meloni ha voluto affossare. Quindi dobbiamo darci una svegliata e una mossa. La risposta più forte può essere solo europea”.