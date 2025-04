Dazi USA. La Cina reagisce a Trump con tariffe del 34% sulle importazioni statunitensi

AgenPress – Venerdì i mercati azionari di tutto il mondo sono crollati per la seconda giornata, dopo che la Cina ha annunciato tariffe di ritorsione del 34% sulle importazioni dagli Stati Uniti, segnalando una forte escalation della guerra commerciale innescata da Donald Trump e alimentando i timori di una recessione globale.

“Per tutti i beni importati provenienti dagli Stati Uniti verrà imposta una tariffa aggiuntiva del 34% in aggiunta all’attuale aliquota tariffaria applicabile”, ha affermato il ministero delle Finanze di Pechino.

Il ministero del commercio cinese ha affermato che avrebbe imposto anche maggiori restrizioni all’esportazione di terre rare, utilizzate nella produzione ad alta tecnologia come batterie e veicoli elettrici. Ha aggiunto altre 16 aziende e organizzazioni statunitensi alla sua lista di controllo delle esportazioni, il che significa che alle aziende cinesi è vietato fare affari con loro.

In precedenza la Cina aveva promesso “contromisure decise” contro i dazi di Trump, che imponevano un’aliquota del 10% su tutte le importazioni negli Stati Uniti, con imposte aggiuntive per alcuni paesi, tra cui la Cina.

La commissione tariffaria del consiglio di stato cinese ha affermato: “Il 2 aprile 2025, il governo degli Stati Uniti ha annunciato l’imposizione di ‘tariffe reciproche’ sui beni cinesi esportati negli Stati Uniti. Questa pratica degli Stati Uniti non è in linea con le regole del commercio internazionale, mina seriamente i legittimi diritti e interessi della Cina ed è una tipica pratica di bullismo unilaterale”.

Trump ha risposto su Truth Social venerdì. Ha detto: “LA CINA HA GIOCATO MALE, SI SONO TROVATI NEL PANICO, L’UNICA COSA CHE NON SI POSSONO PERMETTERE DI FARE!”

L’annuncio di Trump di mercoledì ha portato a un crollo dei mercati finanziari mondiali e ha alimentato i timori di una recessione globale. La banca d’investimento JP Morgan ha affermato di vedere ora una probabilità del 60% che l’economia globale entri in recessione entro la fine dell’anno, rispetto al 40% precedente.

L’escalation della guerra commerciale che vede coinvolte le due maggiori economie mondiali ha fatto crollare drasticamente i future azionari statunitensi venerdì, segnalando ulteriori perdite a Wall Street, dopo che le ingenti imposte dell’amministrazione Trump hanno fatto calare di 2,4 trilioni di dollari (1,8 trilioni di sterline) le azioni statunitensi.

Il FTSE 100 di Londra ha perso oltre 300 punti dall’inizio delle contrattazioni di venerdì, il più grande calo giornaliero da marzo 2023. L’indice Stoxx 600 delle seicento più grandi aziende europee è crollato del 4,4%.

Il prezzo del petrolio greggio Brent è sceso del 6,6% a 65,50 dollari, il livello più basso da agosto 2021.

Wang Wen, preside del Chongyang Institute for Financial Studies della Renmin University of China, ha affermato: “La Cina non cederà mai a Trump, ma non esclude la cooperazione con gli Stati Uniti a livello di rispetto reciproco e cooperazione win-win. La Cina sa che la cooperazione non è ricercata, ma combattuta”. Wang ha affermato che la risposta della Cina è stata “moderata” e limitata alle misure commerciali.

Altri analisti, invece, sostengono che la risposta della Cina sia stata decisa.

Stephane Ekolo, stratega di mercato e azioni per Tradition a Londra, ha detto a Reuters: “La Cina si presenta con una risposta aggressiva ai dazi di Trump. Questo è significativo e difficilmente finirà, da qui le reazioni negative del mercato. Gli investitori temono una situazione di guerra commerciale ‘occhio per occhio'”.

Alcuni analisti si aspettavano che gli Stati Uniti e la Cina raggiungessero un accordo prima della scadenza del 9 aprile per l’entrata in vigore delle tariffe statunitensi. Il Financial Times aveva riferito che Trump stava valutando di usare la minaccia delle tariffe per fare pressione su Pechino affinché consentisse a ByteDance di vendere TikTok a un’entità statunitense.