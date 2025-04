AgenPress – Il presidente francese Emmanuel Macron si sta preparando a diventare il referente europeo nei negoziati con il presidente russo Vladimir Putin, riporta il Telegraph. Secondo il quotidiano britannico, alcuni membri della “coalizione dei volenterosi” insistono affinché un leader europeo guidi i contatti con Mosca nell’ambito degli sforzi per sostenere Kiev.

Il Telegraph scrive che Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer sono stati individuati come gli interlocutori più probabili con Mosca. Tuttavia, Starmer non avrebbe intenzione di tenere colloqui con il presidente russo, mentre una fonte dell’Eliseo ha affermato che Macron è pronto ad assumere l’incarico “quando verrà il momento”.

Francia e Regno Unito sono i principali attori della ” coalizione dei volenterosi ” che sta valutando la creazione di una qualche forma di forza di mantenimento della pace in un’Ucraina post-cessate il fuoco.

La Francia è uno dei pochi paesi della NATO che conduce operazioni militari indipendenti dagli Stati Uniti, principalmente in missioni nelle ex colonie dell’Africa occidentale. Allo stesso modo, mantiene una rete di intelligence separata dai Five Eyes guidati dagli Stati Uniti, che si è rivelata utile per l’Ucraina quando gli Stati Uniti hanno interrotto la condivisione di informazioni per una settimana all’inizio di marzo.

Macron è stato uno dei più accesi sostenitori del riarmo europeo. Il funzionario, che ha preferito rimanere anonimo, avrebbe affermato che “a quanto pare, non è ancora” arrivato il momento per Macron di guidare la coalizione.

Allo stesso modo, i dettagli di qualsiasi impegno di mantenimento della pace da parte della coalizione, francese o meno, rimangono vaghi, con l’Ucraina in attesa di un aiuto tangibile.

Macron ha annunciato un vertice trilaterale sulla situazione a Gaza con il suo omologo egiziano Fattah al-Sisi e il re di Giordania Abdullah II durante la sua visita in Egitto di lunedì e martedì. “In risposta all’emergenza a Gaza e nell’ambito della visita che mi accingo a fare in Egitto su invito del presidente al-Sisi, terremo un vertice trilaterale con il presidente egiziano e il re di Giordania”, ha affermato sul social network X.