Rivolte al carcere minorile di Casal del Marmo

AgenPress. Da mesi che questo sindacato sta lamentando lo stato di abbandono in cui versa la struttura nata per contenere qualche decina di ragazzini minorenni, diventato per scelte politiche un istituto per veri criminali pronti a tutto pur di fare quello che vogliono, distruggendo, facendo ferro e fuoco della stessa aggredendo i circa 50 agenti presenti in turnazioni senza mai fine.

La UILPA POLIZIA PENITENZIARIA LAZIO, in questi mesi ha tentato nel dialogo con il precedente comandante di reparto (dimessosi) e la Direzione di riorganizzare il servizio purtroppo venuto meno per quella carenza di una 40 di unità necessarie in più per garantire ordine sicurezza e trattamento, nei confronti di circa 55 detenuti oramai in forte maggioranza stranieri senza nessuna remora ad una corretta condotta.

Servirebbe che l’Amministrazione o, meglio, dire il Ministero della Giustizia comprenda che per molti essendo adulti il loro collocamento dovrebbe avvenire negli istituti circondariali, purtroppo si dimostra che continua a navigare nel buio, che rimpalla i problemi tra Roma e Milano con trasferimenti degli stessi facinorosi, a discapito dei colleghi che esprimiamo la totale solidarietà dei gravi fatti che accadono oramai da mesi e più volte solo in questa settimana.

Forse e arrivato il momento di riportare il problema sulle piazze visto il perdurare di annunci spot senza senso e lasciando nella melma la Polizia Penitenziaria a fronteggiare il CAOS.