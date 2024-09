Yemen. Portavoce Houthi rivendica l’attacco con missile balistico al centro di Israele e ne minaccia altri in vista del 7 ottobre

AgenPress – Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, rivendica la responsabilità dell’attacco missilistico balistico di questa mattina nel centro di Israele.

Saree afferma che un missile ipersonico è stato lanciato contro un obiettivo militare non specificato nell’area di Tel Aviv, vantandosi che il proiettile è sfuggito al guanto di sfida dei sistemi di difesa aerea americani e israeliani e ha causato “paura e panico” in Israele.

“Ha costretto più di due milioni di sionisti a rifugiarsi nei rifugi per la prima volta nella storia del nemico”, afferma, dopo che i tentativi di missili e intercettazione hanno messo in allerta Tel Aviv.

Per la prima volta da mesi, l’allarme scattato questa mattina ha costretto centinaia di migliaia di persone a uscire per strada e correre nei rifugi in tutte le città del Centro di Israele.

Il missile è stato intercettato in aria, alcuni frammenti hanno colpito la stazione ferroviaria di Modin, a 25 chilometri da Tel Aviv. Le forze di difesa israeliane in un primo momento hanno detto che il missile è atterrato in un’area aperta, poi hanno affermato che stanno indagando sui tentativi di intercettazione.