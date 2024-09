Incontro Meloni-Starmer. Siamo d’accordo sul fatto che la prima cosa da fare sia intensificare la lotta al traffico di esseri umani

AgenPress. Ogni settimana migliaia di migranti attraversano il Mediterraneo per raggiungere l’Italia, per entrare illegalmente in Europa. Molti di loro attraversano anche la Manica per arrivare nel Regno Unito. È chiaramente un fenomeno che interessa tutto il continente europeo.

Con il Primo Ministro Starmer siamo d’accordo sul fatto che la prima cosa da fare sia intensificare la lotta al traffico di esseri umani, farlo unendo molto di più gli sforzi, lavorando a una maggiore cooperazione di sicurezza, una cooperazione tra le nostre forze di polizia, tra i nostri servizi di intelligence, tra le nostre autorità giudiziarie, e puntando al cuore di questo traffico.