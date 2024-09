Mosca. La giornalista anti-guerra Maria Ponomarenko, ha iniziato lo sciopero della fame in una cella di isolamento

AgenPress – La giornalista e attivista siberiana Maria Ponomarenko, incarcerata, ha dichiarato uno sciopero della fame dopo che le autorità carcerarie l’hanno messa in una cella di isolamento.

Lo ha scritto l’agenzia di stampa indipendente RusNews. Ponomarenko, che lavorava per RusNews prima del suo arresto, ha affermato che la sua firma era stata falsificata in sette documenti che giustificavano il suo trasferimento in isolamento e che non le era stata data la possibilità di contestarli.

Durante un’udienza in tribunale che prendeva in considerazione un altro caso penale contro di lei per aver presumibilmente “picchiato le guardie carcerarie”, Ponomarenko ha sottolineato di essere rimasta “sotto shock” quando ha visto i documenti falsi, aggiungendo che aveva “il diritto di sapere” per quale motivo la stavano mandando in isolamento.

Ponomarenko ha annunciato che avrebbe continuato lo sciopero della fame finché il procuratore non si fosse presentato in tribunale al posto del procuratore sostituto presente alla sua udienza, ha riferito RusNews.

46 ​​anni, la giornalista sta scontando una condanna a sei anni in una colonia penale nella regione di Altai per aver diffuso “falsi di guerra”. Ora deve affrontare un nuovo processo per presunta aggressione alle guardie carcerarie, accuse che lei nega, accusando invece il personale carcerario di abusi.

Durante la sua ultima udienza in tribunale, Ponomarenko ha affermato che le autorità carcerarie hanno falsificato le denunce, il che ha portato al suo ricovero in una cella di isolamento. “Vostro onore, metà delle mie firme e metà delle firme dei dipendenti [della prigione] qui sono false”, ha detto al giudice, secondo RusNews.

Il quotidiano ha anche riferito che Ponomarenko intende continuare lo sciopero della fame fino all’arrivo del pubblico ministero al processo.

L’attivista dell’opposizione Yulia Galyamina, con base a Mosca, presente all’udienza, ha espresso preoccupazione per le condizioni di Ponomarenko. “Non è chiaro come Masha sopravvivrà [allo sciopero della fame]”, ha scritto Galyamina su Telegram.

Ha inoltre accusato i funzionari della prigione, i procuratori e i tribunali di aver lavorato insieme per “distruggere” Ponomarenko. “Ma nonostante la sua vulnerabilità, Masha ci sta mostrando un esempio di resilienza”, ha aggiunto Galyamina.

Alla sua precedente udienza del mese scorso, Ponomarenko ha minacciato di autolesionismo per protestare contro quello che ha descritto come un trattamento violento. Diagnosticata con disturbo istrionico di personalità, si era già autolesionata nel settembre 2022 durante la detenzione preventiva, citando anche maltrattamenti.