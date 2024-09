Libano. Hezbollah aveva consigliato ai militanti di non utilizzare i cellulari ma i cercapersone per evitare che fossero manomessi

AgenPress – Il sabotaggio di massa di un numero così elevato di cercapersone libanesi richiede sia un’intelligence tempestiva che capacità tecnica.

Fin dall’inizio del conflitto a Gaza, l’anno scorso, Hezbollah aveva avvertito i suoi membri di non utilizzare i telefoni cellulari per timore che potessero essere manomessi dagli agenti dell’intelligence israeliana, facendo affidamento sui cercapersone per le comunicazioni del gruppo. I telefoni cellulari sono stati abbandonati da tempo perché semplicemente troppo vulnerabili, come ha dimostrato l’assassinio da parte di Israele dell’artigliere di Hamas Yahya Ayyash già nel lontano 1996.

I membri di Hezbollah sono stati fatti saltare in aria nei supermercati, per strada, nelle auto, nelle case e perfino nei negozi dei barbieri.

Sono stati segnalati incidenti in tutto il Libano, da Beirut alla valle della Bekaa. Anche dalla vicina Siria.

Ogni esplosione potrebbe essere stata piccola, ma alcune hanno causato ferite catastrofiche. In un momento in cui Hezbollah e Israele sono bloccati in una guerra di basso livello, questi attacchi avranno conseguenze devastanti sulla forza lavoro, le comunicazioni e il morale di Hezbollah.

Nel 1996, l’agenzia israeliana Shin Bet assassinò un attentatore di Hamas con l’esplosivo nel suo telefono.

Al contrario, Hezbollah utilizza i cercapersone per comunicare, e di recente ne è stato consegnato un nuovo lotto.

Qualcuno (e Hezbollah non ha dubbi che dietro tutto questo ci sia Israele) è riuscito a inserirsi segretamente nella catena di fornitura di quei cercapersone.

Un ex esperto di munizioni dell’esercito britannico ha dichiarato che i dispositivi contenevano probabilmente dai 10 ai 20 grammi ciascuno di esplosivo ad alto potenziale di livello militare, nascosto all’interno di un componente elettronico falso.

Questo, ha affermato l’esperto, sarebbe stato armato da un segnale, qualcosa chiamato messaggio di testo alfanumerico.

Una volta armato, la persona successiva che avrebbe utilizzato il dispositivo avrebbe innescato l’esplosivo. Meno dell’1% dei cercapersone esplosi si sono finora rivelati fatali, ma con centinaia di feriti gravi questo è un duro colpo psicologico per Hezbollah.