Taiwan. Fondatore Gold Apollo. I cercapersone esplosi in Libano sono stati realizzati da un distributore in Ungheria, aveva il diritto di usare il marchio

AgenPress – Il fondatore dell’azienda taiwanese Gold Apollo, Hsu Ching-Kuang, ha negato di aver prodotto i cercapersone, affermando che erano stati fabbricati da un’azienda in Europa che aveva il diritto di usare il suo marchio. “Il prodotto non era nostro. Era solo che aveva il nostro marchio”, ha detto. “Siamo un’azienda responsabile. Questo è molto imbarazzante”. I cercapersone sono stati realizzati da un distributore con sede in Ungheria, BAC Consulting KFT.

Molteplici immagini condivise sui social media sembrano mostrare cercapersone Gold Apollo danneggiate. Dalle immagini pubblicati dai media almeno un cercapersone mostrato nelle immagini era un modello Gold Apollo AR-924 .

Il New York Times ha riferito che Israele ha nascosto degli esplosivi all’interno di una partita di cercapersone.

La maggior parte dei cercapersone erano modelli AP924 dell’azienda, ma la spedizione includeva anche altri tre modelli Gold Apollo, ha riferito il Times.

Mercoledì la società ha dichiarato di aver firmato un contratto con BAC per l’utilizzo del marchio Gold Apollo che ha successivamente affermato di aver stretto una “partnership a lungo termine” con BAC, con sede a Budapest, in Ungheria.

“In base all’accordo di cooperazione, autorizziamo BAC a utilizzare il nostro marchio per la vendita di prodotti in regioni designate, ma la progettazione e la fabbricazione dei prodotti sono di esclusiva responsabilità di BAC”, ha affermato Gold Apollo.

“Per quanto riguarda il modello di cercapersone AR-924 menzionato nei recenti resoconti dei media, chiariamo che questo modello è prodotto e venduto da BAC”.

Inizialmente, il distributore importava solo gli altri cercapersone e prodotti di comunicazione di Gold Apollo, ha dichiarato in precedenza ai giornalisti il ​​fondatore e presidente dell’azienda taiwanese Hsu Ching-kuang.

Successivamente, l’azienda ha comunicato a Gold Apollo di voler realizzare i propri cercapersone e ha chiesto il diritto di utilizzare il marchio dell’azienda taiwanese, ha affermato.

Hsu ha affermato che la sua azienda ha avviato un rapporto con il distributore circa tre anni fa e che aveva riscontrato almeno un’anomalia nei suoi rapporti con loro, citando un bonifico bancario la cui elaborazione ha richiesto molto tempo.

Il sito web di BAC la descrive come “agenti del cambiamento con una rete di consulenti”, che trovano soluzioni nei settori delle relazioni internazionali, dell’ambiente, dello sviluppo e dell’innovazione.