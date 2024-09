Alluvione, Anas: in campo tutte le risorse disponibili per l’emergenza in Emilia-Romagna e Marche

AgenPress. Sono oltre 200 le unità Anas impegnate da ieri, mercoledì 18 settembre, per fronteggiare l’emergenza alluvione che sta colpendo, in particolare, l’Emilia-Romagna e le Marche.

Il personale composto da tecnici di esercizio, operatori su strada e di pronto intervento, ispettori ponti e addetti di sala operativa, attiva h24, sta eseguendo il monitoraggio della rete localmente interessata da smottamenti, movimenti franosi, cedimenti del corpo stradale per la piena dei corsi d’acqua e allagamenti. Le squadre sono impegnate senza sosta nella pulizia del piano viabile da fango e detriti e nella disostruzione degli scoli per mitigare il più possibile i disagi alla circolazione oltre che nella gestione della viabilità laddove rallentata a causa di criticità in corso.

In Emilia-Romagna è stata riaperta al traffico la statale 16 “Adriatica” in precedenza chiusa in via precauzionale tra il km 137,500 e il km 147,860, a Ravenna, per la piena del fiume Lamone.

Permane la chiusura della statale 65Bis “Fondovalle Savena” in entrambe le direzioni tra il km 0,000 e il km 3,500 circa, nel comune di Pianoro (BO), a causa del cedimento del piano viabile per l’erosione delle sponde del fiume Savena.

Inoltre, chiusa al traffico la statale 727 “Tangenziale di Forlì” per un tratto di 4 km lungo la carreggiata in direzione Autostrada per l’intervento di emergenza sull’argine del fiume Montone.

Provvisoriamente chiusa al traffico anche la statale 65 “della Futa” dove sono in corso le operazioni di pulizia del piano viabile a causa di un movimento franoso al km 75,300 a Loiano (BO).

Sempre sulla statale 65 a Loiano si segnalano restringimenti di carreggiata a causa di un altro movimento franoso al km 79,250 e per allagamento al km 78,950. Restringimento in vigore anche al km 66, a Monghidoro (BO), per il cedimento localizzato del piano viabile.

Sulla statale 67 “Tosco-Romagnola” si segnalano restringimenti di carreggiata a causa di movimenti franosi nelle località Portico e San Benedetto e Rocca San Casciano, nella provincia di Forlì-Cesena.

Restringimenti per frana anche sulla statale 3bis “Tiberina” all’altezza del km 226,600, a Cesena.

Nelle Marche si segnala il restringimento di carreggiata sulla statale 77 “della Val di Chienti” al km 108,700, a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, mentre a causa del cedimento del piano viabile è in vigore il restringimento al km 3,400 della 361 “Septempedana” a Osimo, in provincia di Ancona.