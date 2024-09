Casa Bianca. Kirby: “lavoriamo per prevenire una guerra totale in Medio Oriente. L’escalation non è nell’interesse di Israele

AgenPress – “Un’escalation militare non è nell’interesse di Israele”. Lo ha detto la Casa Bianca a proposito della crisi in Libano.

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha affermato domenica che l’amministrazione Biden sta facendo “tutto il possibile per cercare di impedire che questa diventi una guerra totale con Hezbollah oltre il confine libanese”.

Israele e Hezbollah, sostenuto dall’Iran, si sono scambiati attacchi domenica mattina presto, con un portavoce delle Forze di difesa israeliane che ha affermato che Hezbollah ha lanciato 150 razzi verso Israele, raggiungendo più in profondità il paese rispetto a molti attacchi precedenti. In risposta, l’IDF ha affermato che stava colpendo “obiettivi terroristici di Hezbollah” in Libano. L’IDF ha colpito 400 obiettivi sabato e ha affermato che gli attacchi non faranno che intensificarsi.

I nuovi attacchi giungono mentre il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu promette di “intraprendere tutte le azioni necessarie per ripristinare la sicurezza e riportare la nostra gente sana e salva nelle proprie case” nei pressi del confine libanese, nel nord del Paese.

La Casa Bianca ritiene che una ” soluzione diplomatica ” sia ancora possibile. “Crediamo che ci siano modi migliori per cercare di far tornare quei cittadini israeliani nelle loro case al nord e per tenere al sicuro quelli che sono lì, piuttosto che una guerra, un’escalation e poi l’apertura di un secondo fronte al confine con il Libano contro Hezbollah”.

Hezbollah ha definito l’assalto di domenica una “risposta iniziale” agli attacchi di Israele all’inizio di questa settimana. In Libano e Siria, migliaia di persone sono rimaste ferite martedì dall’esplosione dei cercapersone usati dai membri di Hezbollah come parte di un’operazione israeliana. Mercoledì è seguito un altro giro di attacchi contro le radio bidirezionali usate dal gruppo. I due attacchi hanno ucciso almeno 39 persone e ne hanno ferite più di 3.000, secondo il Ministero della Salute libanese.

Kirby ha ribadito che gli Stati Uniti “non erano coinvolti” in questi attacchi, ma ha rifiutato di dire molto di più, affermando che non sarebbe “entrato nei dettagli”.

“Vorrei solo dire, George, che stiamo osservando con grande preoccupazione tutte queste crescenti tensioni che si sono verificate nell’ultima settimana circa e vogliamo assicurarci di poter continuare a fare tutto il possibile per cercare di impedire che questa diventi una guerra totale con Hezbollah oltre il confine libanese”.