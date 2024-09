Onu. “Catastrofe imminente” in Medio Oriente. Guterres: il Libano rischia di diventare “un’altra Gaza”

AgenPress – Il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il Libano ha avvertito di una “catastrofe imminente” in Medio Oriente, mentre aumenta la violenza tra Israele e Hezbollah. “Con la regione sull’orlo di una catastrofe imminente, non si può dirlo abbastanza: non esiste una soluzione militare che renderà più sicure entrambe le parti”, ha affermato il coordinatore speciale Jeanine Hennis-Plasschaert in una dichiarazione su X.

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha dichiarato di essere preoccupato che il Libano possa trasformarsi in “un’altra Gaza” a causa dell’escalation degli attacchi tra Israele e Hezbollah. C’è un “potenziale per un’escalation molto più forte”, che teme potrebbe essere una “tragedia devastante per il mondo”. Israele e Hezbollah si sono scambiati il ​​loro fuoco più intenso dagli attacchi del 7 ottobre. La regione era già in bilico dopo che i dispositivi wireless di proprietà di membri di Hezbollah sono esplosi e Israele ha ucciso un comandante di alto rango in un attacco a Beirut meridionale . Guterres ha anche parlato della guerra estenuante tra Israele e Hamas e ha affermato che per lui era “ovvio” che nessuna delle due parti desidera un cessate il fuoco. “Ciò che è sul tavolo è abbastanza ragionevole”, ha detto, riferendosi alle proposte di cessate il fuoco per porre fine ai combattimenti. “Entrambe le parti dovrebbero essere in grado di accettare. E fino ad ora, abbiamo visto che ogni volta che c’è un nuovo sviluppo, sorge qualche nuova complicazione. Ed è chiaro per me che entrambe le parti non sono interessate a un cessate il fuoco”.