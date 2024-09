Saviano (NA). Crollo palazzina, recuperato il corpo della madre dei bambini. Si cerca ancora la nonna

AgenPress – I soccorritori sono riusciti ad estrarre in questi minuti il cadavere della donna rimasta coinvolta nel crollo di Saviano, individuata alcune ore fa: i familiari hanno riconosciuto essere la madre dei bambini e non la nonna, come era sembrato in un primo momento quando il corpo era ancora incastrato sotto le macerie.

Nell crollo hanno perso la vita Vincenza Spadafora, di 41 anni e i suoi due figli Giuseppe Zotto, di sei anni, e Autilia Pia Zotto, di 4. Si continua a scavare tra le macerie per cercare la sua suocera, Autilia Ambrosino, 80 anni il prossimo ottobre che abita al piano superiore. Ferito in modo grave e ricoverato nell’ospedale Cardarelli di Napoli il marito di Vincenza, Antonio Zotto, 40 anni, mentre al Santobono è ricoverato l’ultimo figlio della coppia, Gennaro, di appena due anni.

Il crollo è avvenuto questa mattina alle 7,05, a causa dell’esplosione, verosimilmente di una bombola di gas al secondo piano dell’edificio di due piani. “Sembrava il botto di un aereo supersonico, ma abbiamo capito che era un crollo quando abbiamo visto levarsi una nuvola di polvere”, ha detto una persona.