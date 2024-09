IFO. Insediato il nuovo Consiglio di Indirizzo e Verifica

AgenPress. Il Commissario Straordinario degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), Livio De Angelis ha accolto i nuovi componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica (CIV) degli IFO che si è insediato oggi.

I 5 professionisti designati* sono: Paolo Ascierto, presidente e i componenti Antonio Giordano, Ketty Peris, Andrea Vecchione, Antonio Addis.

Sono tutti esperti e scienziati di chiara e comprovata fama, riconosciuti a livello internazionale per l’alto contributo che con la loro esperienza apportano alle attività cliniche e scientifiche più innovative.

“Ringrazio il Presidente Rocca – dichiara Livio De Angelis – per aver scelto per il nostro CIV, personalità del mondo scientifico e accademico di altissimo profilo. Nel dare il benvenuto a tutti i componenti, auguro buon lavoro nella consapevolezza condivisa del ruolo strategico degli IFO. Insieme lavoreremo per consolidare le principali linee di attività dei nostri istituti: la ricerca scientifica in oncologia e dermatologia, l’attività clinica quale centro di riferimento regionale e nazionale e l’innovazione che caratterizza le nostre prestazioni in diagnosi e cure, per renderle sempre più accessibili a tutti.”

“Sono estremamente onorato e grato – dichiara Paolo Ascierto – di questo incarico. Per me, che sono nato in un IRCCS come il Pascale, dove lavoro da oltre trent’anni, poter dare un contributo alle attività dell’IFO rappresenta innanzitutto un piacere e poi una sfida. Il San Gallicano, fondato prima, e il Regina Elena, poi, sono istituti storici, che hanno eccellenze e una lunga tradizione di ricerca sia clinica che sperimentale”.

*Il Consiglio di Indirizzo e Verifica, che svolge funzioni di indirizzo delle scelte strategiche e controllo della gestione delle stesse e valorizzazione del patrimonio, è composto da 5 membri, scelti tra soggetti di comprovata competenza, di cui: uno con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente della Regione, sentito il Ministro della Salute; uno nominato dal Ministro della Salute; tre nominati dal Presidente della Regione. (t. 4 della Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2). Il CIV determina nei prossimi 5 anni gli indirizzi e gli obiettivi dell’attività degli Istituti su base annuale e pluriennale e verifica la corrispondenza delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Breve nota biografica dei componenti:

Il Presidente, è il Prof. Paolo Ascierto, Direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia e Terapia per lo Sviluppo presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli. Gli interessi di ricerca includono la genetica e la proteomica del melanoma, la valutazione di nuovi marcatori molecolari per la progressione del tumore, il monitoraggio biochimico e immunologico, l’immunoterapia e i trattamenti vaccinali nei tumori solidi e le strategie di combinazione con I-O. È stato ed è Principal Investigator in oltre 100 studi clinici ed è membro attivo in diverse società mediche internazionali, ha un cv di notevole peso che lo rendono tra i principali esperti mondiali di melanoma.

Gli altri componenti sono il Prof. Antonio Giordano, ha una vasta esperienza internazionale nel campo della genetica del cancro, della regolazione del ciclo cellulare e degli studi sulla terapia genica. Oncologo, patologo e genetista, ricercatore italiano e naturalizzato americano, è Direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine (un’organizzazione non-profit che opera nei settori della ricerca clinica traslazionale) e del Centro di Biotecnologie nel College of Science and Technology presso la Temple University di Filadelfia.

La Prof.ssa Ketty Peris è Professore Ordinario, Direttore della U.O.C. di Dermatologia e Direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCCS Roma. Fa parte di numerose società scientifiche in ambito europeo.

Il Prof. Andrea Vecchione è Professore Ordinario all’ Università degli studi di Roma “La Sapienza” e Azienda Ospedaliero- Universitaria Sant’Andrea e Direttore UOC Anatomia Patologica Morfologica e Molecolare della stessa. Studioso di geni oncosoppressori da oltre 20 anni, studia una nuova classe di regolatori genici, i microRNA. Ha fatto parte del team che insieme al Dr. Croce ha sviluppato la piattaforma microarray utilizzata per profilare diversi tumori solidi e oggi studia il ruolo dei miR in diversi tumori maligni e le loro potenziali applicazioni nella diagnosi e prognosi del cancro.