Pennsylvania. Zelensky visita una fabbrica di munizioni. 400 lavoratori hanno salvato milioni di ucraini e a resistere all’invasione di Putin

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky ha visitato una fabbrica di munizioni della Pennsylvania, sotto stretta sorveglianza, per ringraziare personalmente i lavoratori che producono alcune delle munizioni più importanti per la difesa dell’Ucraina contro le forze russe.

Il rappresentante Matt Cartwright, un democratico che ha accolto Zelensky allo Scranton Army Ammunition Plant, ha condiviso il messaggio diretto del presidente: “Grazie. E ne servono di più”.

Lo stabilimento di Scranton, uno dei pochi negli Stati Uniti a produrre proiettili di artiglieria da 155 mm, ha aumentato la produzione nell’ultimo anno. La fabbrica della Pennsylvania ha annunciato ad agosto che avrebbe aumentato la produzione di proiettili di artiglieria da 155 mm da 24.000 colpi al mese a 36.000 . L’Ucraina ha già ricevuto oltre tre milioni di questi proiettili dagli Stati Uniti

I proiettili da 155 mm prodotti nello stabilimento di Scranton sono progettati per sistemi di obici, grandi cannoni trainati con lunghe canne in grado di sparare da diverse angolazioni. Questi obici possono colpire bersagli da 24 a 32 chilometri (da 15 a 20 miglia) di distanza, il che li rende cruciali per le forze di terra per distruggere le posizioni nemiche da una distanza di sicurezza.

Zelensky ha affermato di aver espresso il suo apprezzamento a tutti i lavoratori dello stabilimento.

“È un onore per noi iniziare la nostra visita negli Stati Uniti d’America da Scranton, da questo stabilimento, dalla Pennsylvania. Siamo molto lieti di avere tali partner. Naturalmente, ci rendiamo conto che gli Stati Uniti ci hanno aiutato fin dall’inizio dell’invasione su vasta scala. E non vediamo l’ora di continuare a ricevere il loro supporto. Sono grato al presidente Biden, al Congresso degli Stati Uniti e a tutti i dipendenti di questi stabilimenti”.

“È in posti come questo che puoi veramente sentire che il mondo democratico può prevalere”, ha scritto su X. “Grazie a persone come queste – in Ucraina, in America e in tutti i paesi partner – che lavorano instancabilmente per garantire che la vita sia protetta”.

Il Presidente ha anche osservato che questo e altri stabilimenti americani hanno già aumentato la produzione più volte e continueranno ad aumentare la capacità.

“Questo stabilimento impiega 400 persone. Volevo davvero venire qui e ringraziarvi. 400 persone hanno salvato milioni di ucraini. A nome mio e di tutto il nostro popolo, vi ringrazio molto. Ci avete aiutato a resistere all’invasione di Putin”, ha detto il Capo dello Stato, rivolgendosi ai dipendenti dello stabilimento.

Zelensky parlerà all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 24 e 25 settembre, prima di dirigersi a Washington il 26 settembre per incontrare il presidente Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris. La sua visita mira a rafforzare il sostegno in corso all’Ucraina.