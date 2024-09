Previsioni Meteo del 24 Settembre 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 24 Settembre 2024.

AL NORD – Molte nuvole al mattino sulle regioni settentrionali con piogge sparse sul Friuli. Al pomeriggio ancora piogge sul Friuli e acquazzoni in sviluppo lungo l’arco alpini, variabilità asciutta altrove. In serata residui fenomeni al Nord-Est e piogge in arrivo sulla Liguria, asciutto sulle altre regioni.

AL CENTRO – Tempo stabile al mattino con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio locali piovaschi in Appennino, soleggiato sul resto del Centro. In serata e nella notte nuvolosità in graduale aumento con anche delle piogge associate, specie sul versante tirrenico. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino locali piogge sui settori tirrenici e sulla Sicilia nord-orientale, variabilità asciutta altrove e soleggiato sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio nuvolosità sulle regioni ioniche con locali piogge sulla Puglia, soleggiato altrove. Migliora in serata con ampie schiarite, piogge nella notte sulla Sardegna.

Temperature minime in calo al Nord e sulle Isole Maggiori ed in rialzo al Centro-Sud, massime stazionarie o in lieve calo su tutta l’Italia salvo un lieve rialzo al Nord-Ovest.

