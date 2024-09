Onu. Biden: Putin ha fallito nel suo obiettivo di distruggere l’Ucraina e la NATO. Trovare una soluzione a due stati tra Israele e Palestina

AgenPress – Nel suo ultimo discorso da presidente davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, martedì Joe Biden ha invitato le nazioni a unirsi per affrontare il crescente conflitto in Medio Oriente, la guerra in corso della Russia in Ucraina e le crescenti preoccupazioni globali circa l’influenza della Cina.

“Credo davvero che siamo a un altro punto di svolta nella storia del mondo. Le scelte che facciamo oggi determineranno il nostro futuro”, ha detto Biden.

Il presidente degli Stati Uniti ha detto che il presidente russo Vladimir Putin, ad esempio, ha “fallito” nel suo obiettivo di distruggere l’Ucraina e distruggere la NATO. “Ma l’Ucraina è libera”, ha detto Biden. “La NATO è più grande, più forte e più unita che mai, con due nuovi membri: Finlandia e Svezia”.

Ha affermato che il mondo non può allentare la sua difesa dell’Ucraina contro l’aggressione russa.

Biden ha descritto in dettaglio l’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre, che ha ucciso 1.200 persone e ha incluso atti di violenza sessuale e la presa di molte persone a Gaza come ostaggi. In risposta, ha detto, civili innocenti a Gaza hanno sperimentato “l’inferno” mentre Israele ha cercato di combattere contro Hamas. Il presidente ha detto che gli Stati Uniti hanno avanzato una proposta di cessate il fuoco che è stata approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha invitato le parti a finalizzare.

“Una soluzione diplomatica è ancora possibile. Infatti, resta l’unica via per una sicurezza duratura”, ha detto Biden, che ha anche criticato la violenza contro i palestinesi innocenti in Cisgiordania e la necessità di impegnarsi per una soluzione a due stati tra Israele e palestinesi.

Biden ha detto che Gaza “non è l’unico conflitto che merita indignazione”, affermando che il Sudan è coinvolto in una guerra civile in cui milioni di persone sono sull’orlo della carestia e centinaia di migliaia ne stanno già soffrendo. “Il mondo deve smettere di armare questi generali”, ha detto, aggiungendo che le nazioni devono parlare con una sola voce e chiedere che la guerra finisca.

Il presidente ha dedicato diversi minuti verso la fine del suo discorso a concentrarsi sull’intelligenza artificiale, affermando che cambierà i nostri modi di vivere, di lavorare e di fare la guerra. Biden ha affermato che i paesi devono garantire che l’IA supporti, piuttosto che indebolire, perché può “elevare e dare potere alle persone comuni”.

Biden ha concluso il suo discorso condividendo la sua decisione presa durante l’estate di abbandonare la corsa presidenziale del 2024 e di non cercare la rielezione. “Non dimentichiamolo mai, alcune cose sono più importanti che restare al potere”, ha detto. “È la vostra gente che conta di più. … Siamo qui per servire la gente, non il contrario”.

Ha affermato che “ogni epoca affronta le sue sfide” e che ha assistito a momenti di tensione e incertezza nei suoi decenni di servizio pubblico, riferendosi alla Guerra Fredda, alla guerra del Vietnam e alle guerre in Medio Oriente.

Parlando dell’escalation, Biden ha avvertito nel suo discorso che “una guerra su vasta scala non è nell’interesse di nessuno”.

“Una soluzione diplomatica è ancora possibile”, ha detto. “In effetti, resta l’unica via per una sicurezza duratura per consentire ai residenti di entrambi i Paesi di tornare alle loro case al confine in sicurezza. È ciò per cui stiamo lavorando instancabilmente”.

Un alto dirigente dell’amministrazione ha affermato che questo incontro consentirà a diversi funzionari di riunirsi nella stessa stanza per discutere della situazione.

“Questo è uno dei vantaggi dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Hai letteralmente il mondo intero qui. Quindi, quando ci sono delle crisi del giorno, verranno affrontate. E non ho dubbi che la situazione in Medio Oriente sarà un tema importante in molti degli incontri, non solo del presidente, ma anche di altri alti funzionari degli Stati Uniti che si riuniranno per parlare di — di vari aspetti della crisi e di cosa possiamo fare per stabilizzare la situazione”, ha detto il funzionario.

“Penso che sia un’opportunità per parlare di ciò che abbiamo realizzato e di ciò che dobbiamo ancora fare, data una situazione straziante, in cui gli ostaggi non sono stati restituiti, la situazione umanitaria a Gaza e, come sapete, una questione così delicata e pericolosa tra Israele e Libano in questo momento”.

Ma, sosteneva, c’è sempre una “via da seguire. Le cose possono migliorare. Non dovremmo mai dimenticarlo. L’ho visto per tutta la mia carriera”.

“Questa è la quarta volta che ho il grande onore di parlare a questa assemblea come presidente degli Stati Uniti”, ha detto Biden mentre iniziava il suo discorso. “Sarà l’ultima volta. Ho visto una notevole ondata di storia”.

Biden si è anche preso un momento, verso la fine del suo discorso, per riflettere profondamente sulla sua decisione di porre fine alla sua campagna per la rielezione.

“C’è così tanto altro che voglio fare”, ha detto Biden. “Per quanto ami il mio lavoro, amo di più il mio Paese. Ho deciso che dopo 50 anni di servizio pubblico, è tempo che una nuova generazione di leader porti avanti la mia nazione”.

“Cari leader, non dimentichiamolo mai, alcune cose sono più importanti del restare al potere. È la vostra gente”, ha detto, scatenando gli applausi. “È la vostra gente che conta di più. Non dimenticatelo mai, siamo qui per servire la gente, non il contrario”.

Il presidente ha affermato che una delle massime priorità prima della fine della sua amministrazione è porre fine alla guerra di Israele contro Hamas a Gaza, ma i negoziati per raggiungere un cessate il fuoco sono in stallo.

“Manterremo il nostro sostegno per aiutare l’Ucraina a vincere questa guerra e preservare la sua libertà, o ce ne andremo, lasceremo che l’aggressione si rinnovi e una nazione venga distrutta? Conosco la mia risposta”, ha detto Biden. “Non possiamo stancarci. Non possiamo distogliere lo sguardo e non molleremo il nostro sostegno per non l’Ucraina”.

Sia Biden che la vicepresidente Kamala Harris incontreranno separatamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca più avanti questa settimana. Harris non sarà all’UNGA.

Con quasi 500 persone uccise solo lunedì in Libano a causa degli attacchi israeliani, le crescenti tensioni in Medio Oriente e la minaccia di una guerra totale tra Israele e Hezbollah, sicuramente metteranno in ombra altri argomenti all’ONU.