Previsioni Meteo del 26 Settembre 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 26 Settembre 2024.

AL NORD – Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni tra Piemonte, Liguria e settori Alpini della Lombardia. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con precipitazioni sparse ovunque, ad eccezione dell’Emilia Romagna. In serata maltempo persistente con piogge anche abbondanti specie sui rilievi; asciutto ancora sull’Emilia Romagna.

AL CENTRO – Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su Toscana e Umbria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ampi spazi di sereno salvo qualche velatura sui versanti Adriatici. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli del tutto sereni. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino qualche addensamento basso sulle coste di Campania, Puglia e sui versanti meridionali della Sicilia, soleggiato altrove. Al pomeriggio tempo del tutto stabile con cieli sereni. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime in rialzo al nord, stabili o in calo al centro-sud. Massime in diminuzione al nord ed in rialzo sul resto della penisola.



