Scandalo Striano. Gasparri: “Duecentomila atti scaricati dal 2019 al 2022. Un’enormità. Cafiero de Raho deve dimettersi”

Uno scandalo che cresce in un quadro gravissimo sul quale andremo fino in fondo.

La Commissione Antimafia deve essere rapida perché alla luce di quanto sta emergendo, è sempre più assurdo pensare che chi ha guidato la Procura e ha elogiato ufficialmente Striano, ossia Cafiero De Raho, possa continuare a sedere al vertice della Commissione antimafia, incaricata di indagare su quelle vicende. Striano operava con lui a Reggio Calabria quando era Procuratore in quella città.

E, in seguito, sempre Striano è arrivato insieme a lui alla Procura nazionale antimafia. Ecco perché De Raho non può e non deve rimanere in Commissione antimafia, dove ha accesso agli atti riservati che riguardano le indagini su quella Procura nazione antimafia che lui stesso ha guidato.