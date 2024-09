Beirut. Raid aereo israeliano uccide il capo dei droni di Hezbollah. Halevi: continueremo ad attaccare

AgenPress – Un attacco aereo ha ucciso un importante leader di Hezbollah in un attacco alla periferia sud di Beirut giovedì pomeriggio, ha affermato l’esercito, mentre i combattimenti tra Israele e il gruppo terroristico sostenuto dall’Iran non mostrano segni di rallentamento, mentre il tentativo internazionale di garantire un cessate il fuoco sembra naufragare.

L’attacco alla roccaforte di Hezbollah di Dahiyeh ha preso di mira il capo delle forze aeree di Hezbollah, Mohammed Srur, che è in gran parte responsabile della flotta di droni del gruppo terroristico, nonché dei missili da crociera e delle difese aeree.

Il ministero della Salute libanese ha dichiarato che nell’attacco sono morte due persone.

Secondo l’esercito, Srur ha diretto e comandato numerosi e vari attacchi aerei contro Israele, tra cui droni carichi di esplosivo e missili da crociera.

Negli ultimi anni, ha affermato l’IDF, ha guidato la produzione di droni di Hezbollah e ha creato siti in Libano dove il gruppo terroristico avrebbe costruito droni esplosivi, alcuni dei quali si trovavano sotto edifici civili a Beirut.

Secondo l’esercito, Srur si unì a Hezbollah negli anni ’80 e ricoprì vari incarichi, tra cui nelle difese aeree del gruppo terroristico, nell’unità Aziz della Forza Radwan e come addetto di Hezbollah in Yemen, dove fu coinvolto nelle forze aeree degli Houthi.

Durante la guerra ha portato avanti numerosi attacchi con droni esplosivi contro Israele, nonché droni di sorveglianza, ha affermato l’IDF.

L’attacco ha segnato almeno la quarta volta che Israele ha preso di mira i comandanti principali del gruppo negli ultimi giorni, tra cui un attacco di martedì al capo dei missili e dei razzi Ibrahim Qubaisi e un attacco di venerdì a Ibrahim Aqil, il capo delle operazioni militari di Hezbollah. Entrambi sono stati uccisi.

Dopo l’assassinio di Srur, il capo di stato maggiore delle IDF, tenente generale Herzi Halevi, ha affermato che l’esercito deve continuare a colpire il gruppo terroristico.

“Dobbiamo continuare ad attaccare Hezbollah. Abbiamo aspettato questa opportunità per anni”, ha detto Halevi in ​​seguito a una valutazione, in osservazioni fornite dall’IDF, suggerendo che l’esercito è contrario a un cessate il fuoco in questa fase.

“Stiamo lavorando costantemente per raggiungere risultati, per eliminare più alti funzionari, per ostacolare il trasferimento di armi, per [distruggere] la potenza di fuoco di Hezbollah e per attaccarlo in tutto il Libano”.

Giovedì, Israele ha dichiarato che i suoi aerei da guerra hanno colpito obiettivi nel Libano meridionale e sul confine tra Siria e Libano, mentre Hezbollah ha lanciato oltre 175 razzi verso città del nord di Israele.