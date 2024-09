Chiudere Regina Coeli? Fns Cisl del Lazio: ipotesi da escludere categoricamente

Probabilmente si dimentica che per costruire nuovi carceri servono anni, bastano pochi accorgimenti per migliore le condizioni del carcere attenendosi rigidamente alla capienza massima di detenuti tollerati, 628 , oppure abbassare tale capienza considerato che attualmente ci sono presenti 1160 detenuti.

Prima di prevedere invece un carcere nuovo – sicuramente in periferia come da anni si cerca di fare, forse sarebbe meglio prima sistemare quelli esistenti e non certo pensare a nuovi fuori città – irraggiungibili per mancanza di mezzi di collegamenti e strutture – aggravando ulteriormente le condizioni di lavoro del personale di polizia penitenziaria dato che si aggrava ulteriormente in caso di trasferimento di detenuti verso il Tribunale o anche verso gli ospedali- Spesso nelle nuove costruzioni ci sono vere e proprie mancanze strutturali .