Mosca. Putin insiste sulla minaccia nucleare se avesse informazioni di attacchi sul territorio russo

Nei primi giorni dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, Putin faceva spesso riferimento all’arsenale nucleare di Mosca, il più grande al mondo, promettendo ripetutamente di utilizzare tutti i mezzi necessari per difendere la Russia.

In seguito sembrò moderare la sua retorica, ma funzionari vicini al presidente russo hanno recentemente avvertito i paesi della NATO che avrebbero rischiato di provocare una guerra nucleare se avessero dato il via libera all’Ucraina per l’uso di armi a lungo raggio.

All’inizio di questo mese, Putin ha affermato che l’Occidente avrebbe combattuto direttamente con la Russia se avesse concesso tale permesso all’Ucraina, e che la Russia sarebbe stata costretta a prendere “decisioni appropriate”, senza specificare quali potrebbero essere tali misure.